Muerte de Nisman: ordenaron ampliar los entrecruzamientos telefónicos a Berni, Milani, Fein y Aníbal Fernández Martes, 27 de diciembre de 2016 Lo resolvió el juez Ercolini. También pidió peritar el video que muestra el procedimiento en el departamento del ex fiscal de la UFI AMIA



El juez Julián Ercolini le pidió al fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman, Eduardo Taiano, que incorpore a los entrecruzamientos telefónicos los números de varios ex funcionarios como Sergio Berni, Aníbal Fernández, la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, y el ex titular del Ejército César Milani. También pidió que se incorporen los números de la ex fiscal del caso, Viviana Fein, y del juez Manuel de Campos.



El listado incluye al ex jefe de la Policía Federal Roman Di Santo, a otros funcionarios policiales, y al titular de la empresa de seguridad que cumplía funciones en Le Parc, Juan Pablo Toro. La medida responde a un viejo pedido de las querellas que había sido desestimado en reiteradas ocasiones por la fiscal Fein y la jueza Fabiana Palmaghini.



Con ese fin, Ercolini le mandó oficios a distintos organismos oficiales y judiciales para que informen los números celulares de todos los funcionarios involucrados.





A comienzos de diciembre, el fiscal Taiano había denunciado a Berni, a Viviana Fein y al juez De Campos por presuntas irregularidades en la escena del hecho. En ese momento, sostuvo que no se cumplió con los protocolos para cuidar las pruebas. Ahora, el juez de la causa dijo que "resulta de interés escuchar a todos los testigos del procedimiento inicial".



Las irregularidades ya habían sido marcadas por la Cámara del Crimen. De hecho, ese tribunal había denunciado a Fein y a De Campos para que se investigue su desempeño.



En la misma resolución, a la que accedió Infobae, Ercolini le ordenó a la Policía Metropolitana que haga una pericia sobre el video original donde quedaron registradas las pericias realizadas en el departamento de Nisman, con la presencia de la fiscal Fein. De esa manera se busca determinar si hubo una edición o cortes en la filmación. El fiscal Taiano ya había destacado que faltan cuatro minutos, justo en el momento que se levantó el arma.