Higuaín eligió al mejor jugador de la historia Martes, 27 de diciembre de 2016 “El Pipita” no dudó a la hora de seleccionar al mejor futbolista de todos los tiempos

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Esa suele ser la gran discusión entre los fanáticos del fútbol. Aunque valoró a su compañero en la selección argentina, Gonzalo Higuaín se corrió de las respuestas más habituales y eligió al brasileño Ronaldo como el mejor delantero de todos los tiempos.



"Yo miraba mucho el fútbol italiano… A Trezeguet, Batistuta, Crespo, Montella y para mí, el mejor de todos los tiempos, que es Ronaldo", dijo "El Pipita" en una entrevista que le hizo el propio Trezeguet para el canal Premium Sport.





Respecto de la actualidad, sostuvo que "Leo (Messi) es el mejor y lo demuestra día a día", al mismo tiempo que habló sobre su compañero en la Juventus, Paulo Dybala. "Aún tiene 23 años y dependen de él todas las posibilidades para ser un jugador top. Hay que tener fortaleza mental, que no es fácil", planteó sobre el cordobés y, a forma de consejo, agregó: "Cuando llegas a la élite, no es fácil mantenerse diez años. Todo depende de él. Habrá momentos malos y buenos, pero hay que estar siempre en equilibrio y no escuchar las críticas ni cuando hablan mal. Hay que establecerse en un punto medio".



Durante la nota, Higuaín también recordó su llegada al Real Madrid, con solo 18 años tras su paso por River, y el valor de haber compartido el vestuario con grandes jugadores como el español Raúl, el holandés Ruud Van Nistelrooy o el brasileño Roberto Carlos. También reveló que Carles Puyol fue uno de los defensores más duros que le tocó enfrentar. "Era insoportable", señaló.





Finalmente, "El Pipita" aseguró que "la cosa más bella del fútbol es hacer un gol", pero aclaró: "Hacer un gol y ver a 70 mil personas festejando es lo más grande, pero también te pueden insultar. Hay que estar preparado para las dos cosas".