Chelsea sigue líder y Manchester City es el nuevo escolta

Martes, 27 de diciembre de 2016

Por la fecha 18 del certamen, el líder ganó y estiró la ventaja. A la espera del duelo del Liverpool, el City de Guardiola goleó y es el nuevo escolta





Los jugadores lo abominan, los entrenadores se quejan, pero los aficionados lo adoran: desde hace 150 años Inglaterra mantiene la tradición del Boxing Day, tan criticada como única.



Cuando el resto del mundo digiere las copiosas cenas navideñas, el lunes 26 de diciembre, el fútbol salió a escena en Inglaterra.







Festivo desde 1871 en el Reino Unido, el "día de las cajas" remite a una época en la que los empleados domésticos podían visitar a sus familiares, a los que llevaban cajas con regalos y a veces con las sobras del festín de sus jefes.



Desde entonces el Boxing Day se dedica al deporte: cricket, hípica, rugby, y por supuesto fútbol. Tanto es así que el menos en las categorías inferiores los organizadores procurar mantener en estas fechas duelos regionales para evitar largos desplazamientos a los aficionados.



Para muchos es el único partido del año al que asisten, el equivalente futbolístico a la misa del Gallo. Así acuden religiosamente en familia… o para escapar de ella.



En lo que hace a los encuentros, el líder Chelsea se quedó con una contundente victoria por 3-0 ante el Bournemouth y se mantiene firme en lo más alto de la tabla. El escolta, Liverpool, recién jugará el martes con la intención de seguir de cerca al líder.



En tanto, el Manchester United, con Marcos Rojo de titular y Sergio Romero en el banco, se impuso por 3-1 ante el Sunderland y se ilusiona con ingresar a la zona de clasificación a las copas europeas.



En último turno, el Manchester City, sin Sergio Agüero, que en esta fecha cumplío las cuatro jornadas de suspensión por la expulsión que sufrió ante el Chelsea, pero con Otamendi de titular (Caballero y Zabaleta, suplentes) goleó 3 a 0 como visitante del Hull City. Así, los Ciudadanos son los nuevos escoltas.



Los partidos de la jornada:



Watford 1 vs Crystal Palace 1



Arsenal 1 vs West Bromwich 0



Burnley 1 vs Middlesbrough 0



Chelsea 3 vs Bournemouth 0



Leicester City 0 vs Everton 2



Manchester United 3 vs Sunderland 1



Swansea 1 vs West Ham 4



Hull City 0 vs Manchester City 3



Principales posiciones de la Premier League 2016/17:



1• Chelsea 46



2• Manchester City 39



3• Liverpool 37



4• Arsenal 37



5• Tottenham Hotspurs 33



6• Manchester United 33