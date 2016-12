A 5 años del inicio de la revolución de Simeone Lunes, 26 de diciembre de 2016 En diciembre de 2011 el Cholo asumió en un club que estaba a cuatro puntos del descenso. Un lustro después conquistó cinco títulos y jugó dos finales de UEFA Champions League





El 21 de diciembre de 2011 Atlético Madrid perdía 1 a 0 con el Albacete y era eliminado de la Copa del Rey en 16avos de final. Tres días antes había sido derrotado por el Betis en la 17° fecha de la Liga 2011/12, resultado que lo dejó a cuatro puntos del descenso. Enfurecidos, los hinchas exigieron al presidente Enrique Cerezo un cambio urgente y éste actuó con celeridad y eficacia: primero despidió al DT Gregorio Manzano, luego convocó a los hinchas a votar por el sucesor y la coincidencia fue absoluta. El tercer paso fue la oficialización de Diego Pablo Simeone como nuevo entrenador. Aquello fue el 23 de diciembre de 2011, fecha de la que ya se cumplieron cinco años, un tiempo en que ni el más creyente seguidor imaginó todo lo que vendría después.





Entonces el diario Marca confirmó la noticia y es curioso el primer comentario de la publicación. Un usuario que aparece bajo el seudónimo MOU_BORAT escribió: "Con este se van al descenso. Viene por la pasta solamente…".



Estaba equivocado el internauta. Diego Simeone, que venía de dirigir a Racing, dejó Avellaneda para mudarse a Madrid. Tomó un club con uno de los presupuestos más bajos dentro del grupo de los más prestigiosos de España e hizo del Atlético un equipo que en varios pasajes pareció invencible. El Cholo llegó a España durante el auge del tiki-tiki del Barcelona de Josep Guardiola que embelesó al mundo y, lejos de ponerse colorado, instaló un modo diametralmente opuesto. Lucha, garra, defenderse sin la pelota y contraatacar.





Su modo fue criticado con dureza mientras en paralelo los colchoneros se transformaban en sensación. En un lustro el Atlético de Simeone ganó cinco títulos, entre ellos una Liga de España después de 20 años, y jugó dos finales consecutivas de UEFA Champions League, ambas perdidas contra el Real Madrid y que son, acaso, la única mancha en una foja de servicios prácticamente impoluta.



Cinco años pasaron desde que el Cholo desembarcó en Madrid para transformarse en el tercero en discordia entre Barcelona y el Real. Un tercero molesto que incluso se atrevió a derrotarlos.



"El momento en que ganamos la Liga fue es y será histórico para el club y el momento más negativo fue la segunda final de Champions perdida, no sería normal que aún no tuviéramos resaca de aquello, y sería muy grande terminar esta temporada otra vez vivos y otra vez peleando como siempre después de todo lo que nos pasó porque hablaría no solamente de cinco años maravillosos sino de la epopeya de un club y de un grupo fantástico", expresó Simeone días atrás durante una entrevista en el que hizo un balance de sus cinco años en el Atlético.





Los momentos más destacados del Atlético Madrid de Diego Simeone:



• 22 de diciembre de 2011: el Atlético destituye a su entrenador Gregorio Manzano un día después de una humillante eliminación contra el Albacete, de Segunda B (tercera categoría del fútbol español), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la Liga, una racha de malos resultados ha dejado al equipo décimo, 21 puntos por detrás del líder de aquel momento, el Real Madrid. Empieza a sonar como posible sustituto el nombre de Diego Simeone, que había quedado libre unos meses antes tras dirigir a Racing.



• 23 de diciembre de 2011: se anuncia oficialmente la llegada de Simeone. "El técnico argentino ha aceptado la oferta que el club le hizo para lo que resta de temporada y una campaña más", subrayó el Atlético en un comunicado, en vísperas de Navidad.



• 27 de diciembre de 2011: el Cholo , que había llegado un día antes a la capital española, fue presentado oficialmente en el estadio Vicente Calderón. Ya en sus primeras palabras se mostró con confianza para lograr levantar a un equipo en crisis: "Llego con ilusión y con ganas de trabajar. No me asusta venir al Atlético ni la responsabilidad, es algo que me entusiasma", declara a los periodistas.



• 7 de enero de 2012: primer partido de Simeone al frente del Atlético. Un empate 0-0 con el Málaga, en un partido donde el equipo dio otra imagen y mereció ganar, incluso con un gol anulado al colombiano Radamel Falcao y un disparo al travesaño del brasileño Diego Ribas.



• 9 de mayo de 2012: el Atlético versión Simeone conquistó su primer título. Es la Europa League, el segundo trofeo europeo en importancia, en el que superó 3-0 en la final de Bucarest, guiado por un doblete de Falcao, a otro representante de la Liga española, el Athletic de Bilbao de otro argentino, Marcelo Bielsa. Los hinchas colchoneros corearon insistentemente el nombre del Cholo en sus celebraciones en una plaza central de Madrid.



• 31 de agosto de 2012: el éxito en la Europa League permitió al equipo jugar la Supercopa de Europa, en un partido en el estadio Louis II de Mónaco en el que los madrileños arrollaron al entonces campeón de Europa, el Chelsea, por 4-1. Falcao brilló con un triplete.



• 5 de marzo de 2013: el Atlético anuncia la renovación de Simeone para las cuatro siguientes temporadas, hasta el año 2017. El club justificó su decisión recordando los dos títulos ganados en 2012 y la clasificación esa temporada para la final de la Copa de la Rey, donde se iba a enfrentar al Real Madrid.



• 17 de mayo de 2013: el derbi madrileño en la final de la Copa del Rey termina cayendo del lado del Atlético, que venció por 2-1 al Real gracias a un gol del brasileño Joao Miranda en la prórroga (minuto 98). La victoria tuvo además el aliciente de haberse conseguido en el terreno de su rival, el Santiago Bernabéu.



• 30 de abril de 2014: el Atlético venció 3-1 en el terreno del Chelsea inglés, imponiéndose en su eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones. Consiguió así el billete para la gran final de Lisboa, en la que es su primera final de la máxima competición europea desde 1974, cuando jugó la primera y hasta ahora única. Allí empató 1-1 con el Bayern de Múnich en Bruselas y luego perdió 4-0 el duelo de desempate, dos días después.



• 17 de mayo de 2014: tras un emocionante final de temporada, el Atlético se proclamó campeón de la Liga española, gracias a un empate 1-1 en Barcelona, con un gol decisivo del uruguayo Diego Godín. Es el décimo título nacional para el equipo y el primero desde la temporada 1995-1996, la del célebre doblete Liga-Copa del Rey con el serbio Radomir Antic como entrenador, en el que Simeone formaba parte del plantel como jugador.



• 23 de mayo de 2014: en su segunda final del máximo torneo continental tras la pérdida en 1974, el Atlético roza su primer título de campeón de Europa. Godín adelantó a los colchoneros en la final del estadio da Luz de Lisboa ante el Real Madrid, que empató ya en el descuento final por medio de Sergio Ramos y forzó la prórroga, donde los blancos terminaron ganando 4-1 con tantos de Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo (de penal). Simeone, enojado con el árbitro, fue expulsado a un minuto para el final por invasión del terreno de juego.



• 22 de agosto de 2014: pequeña venganza en el Vicente Calderón. Tres meses después de la final europea, el Atlético conquistó la segunda Supercopa de España de su historia, derrotando 1-0 al Real Madrid en la vuelta. Tres días antes ambos habían empatado 1-1 en la ida en el Bernabeu.



• 12 de marzo de 2015: en la gala de los premios anuales de la FIFA, Simeone quedó tercero en la votación de mejor entrenador de 2014. Lo superó Carlo Ancelotti (2º) y el ganador, el alemán Joachim Löw, campeón mundial.



• 24 de marzo de 2015: Simeone renovó por tres temporadas, hasta 2020. "El club está en un momento de crecimiento absoluto y elijo estar donde estoy", declaró el argentino.



• 3 de mayo de 2016: el Atlético pierde 2-1 en Múnich pero hace valer el triunfo 1-0 de la ida para eliminar al Bayern en las semifinales de la Champions League. Simeone guía al equipo a una nueva final del máximo torneo europeo.



• 28 de mayo de 2016: la final que más le dolió al Cholo. El Atlético jugó un partido fantástico ante el Real y terminó el tiempo reglamentado con empate 1 a 1. Sergio Ramos adelantaba al Real a los 15 pero Yannick Ferreira Carrasco obligó a la prórroga con su gol. En tiempo extra no hubo goles y en los penales los blancos volvieron a imponerse (5-3). Aquel fue un golpe duro para Simeone, que siempre lamentará el penal errado por Antoine Griezmann durante los 90.



