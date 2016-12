Un ex campeón con River se postuló para volver al club Domingo, 25 de diciembre de 2016 El mediocampista no será tenido en cuenta en el fútbol mexicano y reconoció que tiene ganas de retornar al “Millonario”



River estaba a punto de jugar su destino en la Copa Libertadores que finalmente terminó obteniendo y él era una de las piezas clave. En una decisión que generó sensaciones encontradas, decidió irse libre del club para jugar en el fútbol mexicano y se ausentó de la recta final de ese campeoanto. Ahora quiere volver. ¿El protagonista de la historia? Ariel Rojas.



El Chino fue declarado transferible en el Cruz Azul de México, entidad a la que emigró desde Núñez, y reconoció en las últimas horas que tiene intenciones de volver a ser parte del Millonario. "El tema de volver a River, en el caso de que les interese, es una posibilidad", reconoció el jugador en diálogo con el programa Fox Sports Radio.



El mediocampista de 30 años llegó al fútbol azteca en junio del 2015, disputando 52 partidos y marcando un gol hasta la fecha. "El club sacó una lista en la que yo estaba transferible pero todavía no había entrenador. Algo raro. Empezó un nuevo técnico y hasta el momento nadie dijo nada, y sigo estando en esa lista", explicó sobre el momento que está pasando.



Rojas reconoció que si le toca irse del Cruz Azul no emigrará a otro equipo de México y afirmó: "Vería con buenos ojos volver a River. Antes se había nombrado la posibilidad, en otro mercado, pero eran situaciones distintas. El club ya manifestó la posibilidad de negociar. Entonces, si aparece el interés de River obviamente que se podría hablar".



Rojas fue parte de los planteles de River que ganaron el Torneo Final 2014, la Sudamericana de ese mismo año, además de la Recopa Sudamericana y la Libertadores del 2015. "Muy pocas veces hablé con Gallardo porque muchas veces no quiero molestar. Le escribí después del clásico para desearle suerte para la Copa Argentina", contó.



Cabe destacar que el jugador que le interesa al Millonario para la mitad de la cancha es Walter Montoya, hombre de Rosario Central que también está en la lista de posibles negociaciones de Boca.