Un integrante de la Junta Interventora denunció irregularidades

Domingo, 25 de diciembre de 2016

Pablo Toviggino cargó duramente contra los integrantes del cuerpo que gestiona la entidad. Sostuvo que hay una “acefalía” en el organismo





Pablo Toviggino, integrante de la Junta Interventora de la AFA y presidente del Consejo Federal, realizó este viernes una serie de presentaciones ante el Tribunal de Disciplina de la entidad y ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría con el objetivo de denunciar las graves irregularidades en el manejo y la gestión de la institución de la calle Viamonte.



Las notas constan de serias acusaciones que el propio miembro de la Junta, en su carácter de Tesorero de la AFA, realiza contra los otros tres integrantes del ente: el presidente Armando Pérez – hoy internado por una afección pulmonar-, el vice Javier Medín y Carolina Cristinziano.



A través de su denuncia, Toviggino busca que, tanto la Jueza como el Tribunal de Disciplina, tomen conocimiento respecto de la actual situación que atraviesa la AFA. Para el líder del fútbol del Interior, la entidad vive una "grave crisis institucional y económica".





El dirigente sostiene que, a pesar de su carácter de Tesorero, las decisiones que hacen a su cargo son tomadas por solo dos integrantes de la Junta (Pérez y Medín). Es por eso que asegura que existe una "falta de institucionalidad en el funcionamiento" del ente, lo cual continúa con "los vicios que impregnaron a la institución durante décadas y que han llevado a la actual situación crítica".



Días atrás, la AFIP presentó una denuncia penal contra la AFA por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal. Ante esta situación, Toviggino aclara que no participó "de ninguna decisión vinculada con la planificación tributaria de la institución". Además, advierte sobre la grave situación financiera que aquejará a la entidad a partir de la finalización del contrato del "Fútbol Para Todos".



En síntesis, el Tesorero de la Junta solicita, tanto a la Jueza Servini de Cubría como al Tribunal de Disciplina, que insten a los integrantes del cuerpo que hoy dirige la AFA a que cumplan con las funciones para las que fueron nombrados por la FIFA. La administración del día a día de la entidad, la redacción de un nuevo estatuto sujeto a las reglamentaciones de la FIFA y el llamado a elecciones son las tres principales misiones del ente, las cuales hoy no se estarían llevando a cabo.



Con aún mayor insistencia, Toviggino exige que se convoque y se celebre la Asamblea de representantes antes del 30 de diciembre para que las nuevas autoridades sean elegidas en el menor plazo posible.



Sin más vueltas, lo que Toviggino deja en claro es que existe una acefalía virtual en la AFA. Con Armando Pérez internado y en recuperación, y Carolina Cristinziano fuera del país, el único que hoy lleva el mando de los destinos del fútbol argentino hoy es Javier Medín.



Ambas presentaciones se realizaron en las últimas horas. La dirigida al Tribunal de Disciplina ingresó este viernes por la mañana en la Mesa de Entrada de la AFA, pero no pudo ser tratada debido a que se decretó asueto laboral en el organismo por las Fiestas. No obstante, será tema prioritario a discutirse el lunes 26.