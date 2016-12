Atenderán a los afiliados del Pami con el stock que tienen Sábado, 24 de diciembre de 2016 Los jubilados podrán retirar sus remedios, aunque las negociaciones no terminaron. Las reuniones entre los sectores continuarán la semana próxima.







Por la tarde de ayer, se realizó un nuevo encuentro entre representantes del Pami y farmacéuticos, donde hubo un principio de acuerdo por la realización de un pago. Las conversaciones no han sido cerradas y las autoridades consultadas por este medio comentaron que pasaron a un segundo tiempo intermedio.

“Hemos ido a un cuarto intermedio en un gesto de buena voluntad por haber salido un pago. Las farmacias atenderemos con el stock que tenemos debido a que todavía no podemos recuperar nuestro stock”, dijo a Desirée Lancelle, actual presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes.

La reunión entre las áreas que se encuentran en conflicto -por falta de pago de parte de la prestadora y por no incluir al sector farmacéutico en un convenio- comenzó el día jueves después de las 15 y duró hasta las 22.30. Al no lograr una propuesta superadora, continuaron el diálogo ayer, manteniendo la medida. Nuevamente, pasan a otra instancia ya que no se ha cumplido con la totalidad de los pedidos para destrabar el conflicto.

Como un buen gesto, las farmacias atenderán a los afiliados de una de las obras sociales más importantes del país. Los abuelos podrán hoy acercarse a buscar su medicamento y si tienen en stock podrán llevarlo a sus casas.

El corte del servicio en el país duró dos días pero, aún no está definido que haya finalizado el conflicto. La próxima semana continuarán las negociaciones, pero en esta Navidad los adultos mayores podrán retirar sus remedios.

En la tarde de ayer, la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) comunicó en su página web que ya están disponibles las notas de crédito, especificándolas.



Reclamo

Desde el sector farmacéutico solicitaron “obtener un convenio sustentable sanitariamente, sostenible económicamente para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados”; a esto sumaron que “la Industria Farmacéutica no cumple con sus compromisos de pago a las farmacias, generando una deuda que se mide ya en miles de millones de pesos”.

“El Pami y la Industria Farmacéutica no prevén ningún cambio en el actual modelo de prestación de medicamentos, salvo la intención de reducir de manera sostenida la cobertura del 100 por ciento que alcanza a la gran mayoría de sus afiliados, lo cual plantea un escenario que no hace más que asegurar la continuidad de una situación crítica que las farmacias ya no pueden seguir sosteniendo a riesgo de su propia subsistencia”, suscribieron en un comunicado las cuatro instituciones que nuclean a las farmacias.

Cabe destacar que el acatamiento de la medida en Corrientes fue casi total y desde el sector comentaron a este medio que “no hubo quejas de parte de los abuelos quienes ya conocían el corte del servicio”. Desde algunas farmacias, relataron que la cuenta corriente como forma de pago se convirtió en una buena alternativa para los afiliados.