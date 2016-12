"El 80 % de los jujeños está de acuerdo con la detención de Milagro Sala"

Domingo, 25 de diciembre de 2016

El auditor general de la Nación Alejandro Nieva, dirigente del radicalismo de Jujuy, afirmó que Milagro Sala "debe ser condenada" por "la violentísima agresión" sufrida por el entonces senador y hoy gobernador Gerardo Morales siete años atrás, durante un acto en la sede del Consejo de Ciencias Económicas.





"Yo estuve presente el día del hecho, en 2009; no fue un escrache con tirada de huevos e insultos; fue una demostración de poder de una organización militarizada, una amenaza clara para que no se investigaran los fondos públicos que recibían ciertas organizaciones sociales como la Tupac Amaru", aseguró Nieva.



Milagro Sala está siendo juzgada por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que la semana pasada postergó la sentencia hasta el próximo miércoles.



"Ella tiene un comportamiento autoritario y actitudes fascistas", y lidera una "organización militarizada: había que verlos a todos obligados a vestir la misma camisa, la misma remerita color caqui, y cómo hacían manu militari los desalojos de las viviendas cuando una persona no seguía los dictados de Milagro Sala", señaló Nieva en una entrevista con InfobaeTV.





Milagro Sala está detenida mientras se la investiga por la presunta comisión de otros delitos, relacionados con el posible fraude en el uso de los fondos que recibía del Estado nacional y que debían ser destinados a la asistencia social.



En ese sentido, Nieva sostuvo que "el 80 por ciento de la población de Jujuy está de acuerdo con que esté detenida y estaba esperando justicia. Siete años demoró esta causa, y hoy, además, está siendo investigada y está detenida por causas donde se ha comprobado el desfalco, la desaparición de millones de pesos", explicó.



Con relación a las críticas de la Organización de Estados Americanos respecto de la detención de Sala antes de que haya sido condenada, Nieva las atribuyó a "un lobby kirchnerista, que ha operado en un ámbito que conocía mucho, que, lamentablemente, ha sido permeable a escuchar una sola voz y además incompleta de la realidad. Milagro Sala está detenida por la justicia jujeña porque considera que su libertad afectaría la preservación de las pruebas y los testimonios, cosa que es real, en mi opinión".