Las dos sorpresas que sigue Bauza para la Selección

Sábado, 24 de diciembre de 2016

El entrenador reconoció que tiene en carpeta a dos mediocampistas para las próximas citaciones. Además, habló de Tevez y dijo que Higuaín sigue siendo el 9 titular





Faltan varios meses para que la selección argentina vuelva a tener acción oficial en un año crucial para sus aspiraciones ya que se definirá si logra obtener la clasificación al Mundial de Rusia del 2018. Edgardo Bauza no cesa en su trabajo y confirmó que tiene en carpeta a dos apellidos sorpresivos: Walter Montoya y Diego Perotti.



"Perotti es uno de los 60 jugadores que estamos siguiendo. De mitad de cancha hacia adelante es desequilibrante. Puede jugar por derecha o izquierda, que no tenemos tantas alternativas. Lo ha hecho muy bien por ahí. Tiene el mismo recorrido que Di María. Está en un gran momento", explicó los motivos que lo hacen ingresar en la consideración al actual futbolista de la Roma de Italia con un breve paso por Boca.



A esa lista hay que acoplar a Montoya, el hombre de Rosario Central por el que insisten Boca y River. "No es sólo el jugador del momento, sino que hace rato que lo venimos viendo. Es un jugador de muy buenas características. No descarto la posibilidad de hacer una convocatoria de una selección de jugadores de Argentina para algún amistoso", explicó el Patón en diálogo con el programa Fox Sports Radio.



Montoya es el nombre que tienen en sus planes tanto Boca como River

Pensando en el duelo por Eliminatorias contra Chile a fines de marzo que se disputará en el país, Bauza reconoció que también seguirá de cerca a Carlos Tevez en su factible traspaso al fútbol chino. "Tendremos dos en China, junto con Lavezzi", señaló. "Me puso muy contento los últimos partidos que hizo porque recuperó el nivel futbolístico que uno le conoce. Es un jugador muy convocable", subrayó sobre el Apache.



Además, no le quitó mérito a la liga asiática, ya que aseguró que "de acá a dos años van a llegar más jugadores de Selección". Al mismo tiempo le ratificó su confianza a Gonzalo Higuaín: "Hoy sigue siendo el 9 titular".



A poco de festejar la navidad, el Patón confesó cuál será el motivo de su brindis: "Ojalá este plantel tenga revancha y juegue la cuarta final, porque seguro que la vamos a ganar. Voy a pedir por jugar la cuarta final".



Bauza no es ajeno al delicado estado de salud del presidente de la Junta Interventora, Armando Pérez, quien se encuentra internado desde el martes tras sufrir una tromboembolismo pulmonar.



El técnico dijo que está "en contacto permanente con la gente de la AFA que me está informando desde el sanatorio", aunque lanzó una versión distinta a la oficial que publicaron desde Viamonte ayer sobre la cantidad de intervenciones quirúrgicas que le realizaron: "Está saliendo del cuadro después de las dos últimas operaciones que tuvo. Igualmente está en un momento muy delicado".