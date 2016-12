Del Potro no jugará el Abierto de Australia Domingo, 25 de diciembre de 2016 El tenista de Tandil no estará en el primer torneo de Grand Slam del 2017 y tampoco en el ATP de Auckland para extender su preparación física



El Abierto de Australia tendrá una ausencia de peso, teniendo en cuenta que es el torneo más importante de cada comienzo de temporada: Juan Martín del Potro decidió que no irá a jugar para poder darle el tiempo suficiente a la preparación física.



El tandilense tuvo una temporada soñada en 2016, conquistando la primera Copa Davis para la historia del país y alcanzado la medalla plateada en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la obligación de jugar contra Croacia en Zagreb a fines de noviembre por la Davis trastocó los planes de detener el año de manera anticipada.



La lesión en la muñeca izquierda no le permitió realizar la pretemporada durante el verano pasado, por lo que su decisión era afrontar este año de manera más liviana para extender su preparación de cara al 2017. Como eso no pudo ser llevado a cabo, el tenista de Tandil tendrá que achicar su calendario de juego con la ausencia en el Abierto de Australia y también en el ATP de Auckland.





El primer torneo perteneciente a los Grand Slam comenzará a celebrarse en Melbourne el 16 de enero. La semana previa se llevará a cabo el certamen en Nueva Zelanda, que tiene un nivel ATP 250 y sirve como recta preparatoria para Australia.



En este contexto, la Torre haría su primera aparición oficial en el ATP 250 de Delray Beach, entre el 20 y el 26 de febrero.



Hace unos días, Del Potro advirtió que también podría estar ausente en el primer choque de la Copa Davis de este año contra Italia. "Para la primera serie, contra Italia, pensando en Copa Davis, falta pero a la vez no tanto y va a ser en polvo de ladrillo y es una superficie que a mí me cuesta", explicó.