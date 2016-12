Juventus perdió la Supercopa de Italia ante Milan

Viernes, 23 de diciembre de 2016

En Qatar, igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y definieron en los penales. Higuaín marcó el suyo, pero a Dybala le atajaron su disparo





Milan conquistó el título de campeón de la Supercopa de Italia e igualó a Juventus, su rival de esta jornada, como máximo propietario de este galardón que empareja al dueño del Scudetto contra el de la Copa Italia.



En tiempo reglamentario igualaron 1-1 con goles de Giorgio Chiellini y Giacomo Bonaventura. Ese empate no se rompió en la prórroga y debieron definir al campeón desde el punto de los penales.



Con Gianluigi Buffon de un lado y el joven Gianluigi Donnarumma del otro, fue Paulo Dybala el villano de la película para la Vecchia Signora. Pasó Gonzalo Higuaín por el centro del área, titular todo el partido, y anotó el suyo.





Pero el cordobés, que ingresó en el complemento por Pjanic, no pudo superar la resistencia de Donnarumma y terminó lamentándose tras el gol de Pasalic que le dio el título al Milan.



Juventus fue finalista de este torneo en las últimas cinco ediciones, siendo campeón en tres oportunidades. El Rossonero, por su parte, no afrontaba este campeonato desde el 2011, cuando le ganó el clásico al Inter disputado en China.



Estadio: Jassim Bin Hamad (Qatar)