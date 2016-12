D’Onofrio reveló el jugador que pretende Gallardo

Sábado, 24 de diciembre de 2016

El presidente millonario aseguró que “el objetivo principal es mantener el plantel”. Sin embargo, ya tiene al primer apuntado para reforzar el equipo





River se prepara para un año de mucha competencia. Con Marcelo Gallardo confirmado en el puesto de entrenador, la dirigencia trabaja para complacer los pedidos del entrenador.



En este mercado de pases de verano, el Millonario podrá incorporar dos jugadores. Y Rodolfo D'Onofrio reveló uno de los que pretende el DT. "Siempre dijimos que Walter Montoya (Rosario Central) nos atraía. Está en la mente de Gallardo", confirmó el presidente de River, quien además dijo que "el objetivo principal es mantener el plantel".





El elenco millonario disputará la Copa Libertadores, la gran obsesión, producto de su consagración en la Copa Argentina. Además, tendrá el campeonato local, donde se encuentra a nueve puntos del líder Boca, la Supercopa Argentina, que la jugará ante Lanús, y la Copa Argentina.



"Gallardo no dio ninguna lista de jugadores. En ningún momento hablamos de refuerzos, pero sí de que River hará todo lo posible para mantener el plantel que tenemos. Por suerte, todos quieren quedarse", continuó D'Onofrio en diálogo con ESPN FC.



Respecto a la situación de Lucas Alario, que es muy pretendido por varios elencos europeos, el dirigente sentenció: "River no lo quiere vender, pero hay una cláusula de salida de 18 millones de euros, y si vienen con esa plata no tenemos defensa. Pero él tiene ganas de seguir y de jugar la Copa".