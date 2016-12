Kobe Bryant habló del Barcelona, Real Madrid, Messi y Ronaldo Sábado, 24 de diciembre de 2016 El ex basquetbolista de los Lakers opinó sobre los dos equipos más grandes de España y los dos mejores futbolistas del mundo



El sitio de la NBA realizó una entrevista con Kobe Bryant en la que le consultaron por la rivalidad que existe entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Con quién se queda la ex estrella del baloncesto?



"Si jugamos al estilo 'tiki taka' elijo a Messi. Si buscamos ser más agresivos, con Ronaldo. Es muy difícil elegir, son diferentes", argumentó el ex escolta, quien se retiró en abril de este año. Vale mencionar que al norteamericano le agrada el fútbol y hace tiempo grabó varios comerciales con la Pulga.





Más tarde, Bryant tuvo que optar entre los dos conjuntos más grandes de España: "Me gusta más mirar al Barcelona, por el estilo de juego. Es muy divertido verlo para mí". Y dentro del equipo dirigido por Luis Enrique, destacó a su viejo conocido: "¡Messi no para!".