La fuerte crítica de Ángel Cappa al Real Madrid Viernes, 23 de diciembre de 2016 Desde la capital española, el ex entrenador argentino atacó al equipo que viene de dar la vuelta en el Mundial de Clubes de Japón



A pesar de que el Real Madrid se consagró en la Champions League y el Mundial de Clubes este año, Ángel Cappa fue muy duro con su estilo de juego e institucional. Afincado hace tiempo en la capital española, el argentino arremetió contra uno de los clubes más grandes del Viejo Continente.



"Real Madrid tiene jugadores excelentes en cualquier puesto, tiene cracks. Lo que no puede tener es una identidad futbolística desde hace mucho tiempo", disparó primeramente el ex estratega de River, Racing y Huracán, entre otros. Y continuó: "Se compran jugadores, se cambia el entrenador y la idea de juego y no tiene una identidad".





Respecto a la idea y estilo del elenco que hoy es conducido por Zinedine Zidane, Cappa trazó un paralelismo con su clásico rival: "El Barcelona tiene una identidad hace muchos años. El Madrid no la tiene porque piensa que se trata de comprar cracks y no es así".





Sin pelos en la lengua, le apuntó al presidente merengue, Florentino Pérez: "No hay una línea porque manda él, que entre otras cosas, no tiene ni idea de fútbol y es el que decide, simplemente porque aunque no sea el dueño, ejerce de dueño".



El bahiense de 70 años, que brindó sus pareceres en la cadena española Non Stop People, condujo también las filas de Banfield, Gimnasia La Plata, Las Palmas y Tenerife (España), Atlante (México) y Universidad de San Martín (Perú), aunque sólo ganó títulos con el Universitario de Deportes peruano y el Mamelodi Sundowns sudafricano.