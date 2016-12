Estudiantes fue el primero en contratar un refuerzo

Viernes, 23 de diciembre de 2016

El “Pincha” sumó a Sebastián Dubarbier, un mediocampista que surgió de Gimnasia de La Plata y llega del fútbol español





A pocos días de que termine el año, el mercado de pases de cara a la segunda parte de torneo y la Copa Libertadores ya comenzó a moverse con más bajas que altas. Estudiantes de La Plata es el primer equipo en confirmar una contratación: el ex Gimnasia, Sebastián Dubarbier.



El mediocampista, que también puede desempeñarse como lateral, arriba al Pincha tras jugar ocho años en el fútbol europeo. Firmó contrato para defender los colores de Estudiantes durante un año y medio. Cabe destacar que también estará en el plantel Juan Sebastián Verón, presidente del club que decidió volver a la actividad para jugar la Copa Libertadores.



En Rosario Central las noticias son más negativas, ya que tres jugadores importantes siguieron el camino del ahora ex entrenador Eduardo Coudet. Giovani Lo Celso emigrará al PSG, el arquero Sebastián Sosa –jugaría en Peñarol– y Jonás Aguirre, quien fichó con el Necaxa.





Otro club que ya confirmó una desvinculación es Racing, a partir de la contratación del defensor Nicolás Sánchez por parte del Monterrey de México. Horas más tarde se informó que Diego Cocca será el reemplazante de Ricardo Zielinski en la Academia.



La lista de nombres que emigrarán del fútbol argentino se agranda con la contratación del futbolista de Lanús, Miguel Almirón, por parte del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. Además, Diego Mateo se retiró de la actividad profesional y no seguirá en Newell's.





Cabe destacar que en el rubro de los técnicos, Independiente sigue buscando un reemplazante para Gabriel Milito y Arsenal para Lucas Bernardi, quien asumió por Sebastián Méndez en Godoy Cruz. Mientras que Juan Manuel Azconzábal tomó el mando de Huracán.