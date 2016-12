Además de Tevez, qué otros futbolistas se irían de Boca

Jueves, 22 de diciembre de 2016

Al disputar una sola competencia en el semestre, algunos jugadores se marcharían de la institución





Aunque Daniel Angelici apeló al TAS en búsqueda de un boleto para la próxima Copa Sudamericana, todo parece indicar que el pedido no llegaría a buen puerto y durante el 2017 Boca no disputará ninguna competencia internacional. De esta manera, Guillermo Barros Schelotto contará con un amplio plantel para pocos partidos.



Con Carlos Tevez cada vez más cerca de anunciar su salida rumbo al Shanghai Shenhua de China, otros futbolistas también se marcharían del club, ya sea por no ser del agrado del director técnico o porque intentarán ganar minutos de juego.



Federico Carrizo:







El surgido de la cantera de Rosario Central fue tajante en las últimas horas al manifestar su deseo de ser transferido. "La decisión ya está tomada, es por mi bien. Estoy tranquilo porque le dije al entrenador las cosas en la cara", sostuvo en diálogo con el Superclásico. Tiene ofertas del medio local y algunas del exterior. El Xeneize no se opondrá a negociarlo.



Andrés Cubas:





Desde el arribo de Guillermo, el volante central no tuvo prácticamente posibilidades. Se encuentra muy relegado en la consideración del entrenador y recaló en la Reserva de Rolando Schiavi. Podría irse a préstamo. Varios equipos del fútbol argentino lo tienen en la mira.



Lisandro Magallán:

El marcador central casi que no tuvo oportunidades con el Mellizo y volvería a ser cedido. Uno de los interesados es Martín Palermo, quien lo requiere para disputar la Copa Libertadores con Unión Española de Chile.



Leo Jara, entre ser moneda de cambio o quedarse a pelear:



Perdió la pelea con Gino Peruzzi por el lateral derecho y en el mediocampo quedó relegado. Si bien Barros Schelotto no quiere perderlo, una posibilidad es que entre como parte de pago en alguna negociación (la de Mariano Andújar, por ejemplo).



Rodrigo Bentancur y Cristian Pavón por ahora se quedan:





El volante uruguayo siempre está en la órbita de varios poderosos de Europa, y todo hace indicar que seguirá su carrera en Juventus. Los directivos de la entidad de Turín reconocieron que harán uso de su opción, pero en junio del próximo año. El delantero, por su parte, era requerido por Paris Saint Germain; pero finalmente no pasó de un sondeo.