Diputados convertiría hoy en ley la reforma de Ganancias Jueves, 22 de diciembre de 2016 La Cámara baja se prepara para una sesión en la que, de no haber imprevistos, se cerraría una discusión que generó un arduo debate durante las últimas semanas



En tiempo récord, la media sanción del Senado a la reforma del Impuesto a las Ganancias entró a la Cámara de Diputados, fue discutida ayer mismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda y consiguió dictamen favorable para ser tratada hoy en el recinto de la Cámara baja, donde -de no haber imprevistos- la reforma se convertirá en ley.



La iniciativa que contó con el apoyo de la CGT y de los gobernadores será tratada en una sesión programada para las 11, donde también se tratará el aumento de penas por delitos viales.



En la reunión de comisión del miércoles quedó en claro que el Frente Para la Victoria insistirá con su apoyo al proyecto opositor que había logrado media sanción en la Cámara baja, pero volvió con modificaciones sustanciales desde el Senado.





Eso quedó en evidencia cuando habló Axel Kicillof, que fue el encargado de expresar la disconformidad de su bancada, y resaltó que el proyecto anterior "beneficiaba más a los trabajadores y sustituía con nuevos impuestos los recursos fiscales resignados sobre los sectores exportadores concentrados y la renta financiera".



El proyecto de reforma de Ganancias



Consensuado por el Gobierno con la CGT, los gobernadores y la oposición, el texto establece que el mínimo no imponible llegará a $37 mil brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. También se modificarán las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de 5% (hoy es de 9%).



Además, se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.



En el caso del aguinaldo, según explicó Mario Quintana, se incluirá en el proyecto una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador sufra la misma percepción todos los meses. Esto provocará que no haya un impacto desmedido en las dos cuotas anuales.





Otros debates



Además de la ley de Ganancias, en la Cámara baja se tratará la Ley Vial por la cual se modifica el Código Penal, incorporando los artículos 197 bis y 197 sobre personas que conduzcan en estado de ebriedad.

Este proyecto es impulsado por víctimas de delitos como Matías Bagnato y Viviam Perrone, quienes dirán presente en el Congreso desde las 10.



Más allá de la discusión por Ganancias, seguramente habrá un momento de alta tensión cuando el Frente Para la Victoria meta en el debate el caso Milagro Sala por la represión policial que se registró ayer en las afueras de los tribunales de Jujuy.