Juez santafesino defendió el operativo antidroga y dijo que “se ajustó a derecho”

Jueves, 22 de diciembre de 2016

El doctor Aldo Alurralde explicó que envió un exhorto a su par de Corrientes, Carlos Soto Dávila, para concretar una serie de allanamientos. El jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de Santa Fe, José Moyano, fue detenido por el hecho. A la tarde lo liberaron.









El polémico accionar de la policía santafesina en territorio correntino en el marco de la lucha contra el narcotráfico cobró repercusión nacional.

En tal sentido el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien ordenó las actuaciones, defendió los procedimientos de la Policía de Santa Fe. “La intervención estuvo ajustada a derecho. Está dentro de nuestras facultades. No es el primer allanamiento de este tipo que se hace. Es la primera vez que nos sucede algo así”, expresó ante FM Radio Dos.

Otra de las respuestas a los procedimientos en territorio correntino provino de Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal de Santa Fe.

“Hay una crisis institucional importante porque no entendían, no comprendían y no aceptaron los correntinos que una fuerza de otra provincia los allane de esa manera”, sostuvo Galfrascoli en comunicación con ReconquistaHOY.com.

Agregó en tal sentido que “viene muy picante, la mano institucional sobretodo”.

En Goya, un juez provincial hizo comparecer al jefe del operativo policial santafesino para que brinde explicaciones de algo que él desconocía en cuanto al procedimiento que se llevaba a cabo en esa localidad del sur correntino.

Por otro lado, el diario La Capital tildó de “inédita” la “situación que mantiene por estas horas a las autoridades de las dos provincias enfrentadas en un conflicto no resuelto”.

Explicaron que el hecho se dio a partir de una pesquisa que tiene varios meses, en la que interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

El lunes pasado varios hombres fueron sorprendidos en lanchas en las que transportaban unos 40 kilos de marihuana en la ciudad costera del norte santafesino.

El diario de la vecina provincia citó fuentes de la investigación para explicar que de acuerdo con escuchas telefónicas en tiempo real -es decir transcriptas directamente mientras se producían los llamados- permitieron saber que los abastecedores de los pasadores de la droga descubierta en la lancha tenían domicilio en Goya.

Allí agregaron que “el juez federal Alurralde emitió entonces un exhorto hacia su colega de Corrientes Carlos Soto Dávila para que habilitara los allanamientos en Goya. Hacia allí concurrieron policías de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de Santa Fe al mando de su jefe, comisario mayor José Moyano, a fin de concretar los procedimientos en los domicilios de los sindicados como proveedores”.

Añadieron que “el hecho de que los policías santafesinos intervinieran en lo que jurídicamente se denomina extraña jurisdicción sin la presunta habilitación del juez federal correntino provocó una crisis mayúscula al trascender que se estaban realizando los allanamientos”.



Moyano

Los medios de prensa de la vecina provincia indican que las autoridades santafesinas señalaron estar actuando sujetas a derecho y por orden emanada de un juez federal. Fue así que Moyano, jefe del operativo, dijo que los testigos no estaban detenidos sino que actuaban merced a una carga pública de imposición legal, y que interrumpir la tarea que cumplían significaría el fracaso del operativo.

Frente a esa respuesta una jueza provincial ordenó la detención del jefe de la policía santafesina que encabezaba los allanamientos.