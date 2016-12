Preocupación por la salud de Armando Pérez

Jueves, 22 de diciembre de 2016

El titular de la Junta Interventora fue sometido a una intervención quirúrgica imprevista. Su estado es reservado





Armando Pérez (73) sufrió anoche una trombosis pulmonar que obligó a su inmediata internación en el Sanatorio Otamendi.



Hasta este miércoles a la mañana su estado era estable, pero en las últimas horas surgieron los rumores de una complicación que obligó a los médicos a operar de urgencia al ex dirigente de Belgrano, quien se encuentra en terapia intensiva.



Familiares y amigos se acercaron al consultorio bajo un gran hermetismo, dado que la mayoría evitó dialogar con la prensa por la preocupación que le generó el delicado momento que atraviesa Pérez. En este sentido, se espera para mañana un parte médico oficial para brindar detalles de la intervención.





"Esperemos que los médicos ayuden en las últimas plegarias que estamos pidiendo hace muchísimos años, que deje el cigarrillo. Todo pasa por eso", dijo su hijo Sergio.



La trombosis pulmonar se produce a partir de la circulación de un coágulo por distintas partes del cuerpo y, en este caso, se aloja en una de las arterias del pulmón que este órgano no puede procesar. Así se obstruye el paso de sangre y se altera la función normal del proceso sanguíneo y respiratorio.



Armando Pérez había sufrido días atrás una gastroenteritis, cuadro del que no se había recuperado cuando sufrió la trombosis pulmonar por la que ahora está internado y por la cual será tratado con medicación durante las próximas 72 horas al menos.