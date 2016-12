Una diputada kirchnerista se enfrentó con la policía jujeña

Miércoles, 21 de diciembre de 2016

La legisladora del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, fue golpeada durante los incidentes en la puerta de los Tribunales federales de Jujuy





La diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza se enfrentó con la policía jujeña durante los incidentes que se originaron en la puerta del Tribunal Oral Federal de Jujuy, donde se lleva adelante el juicio a Milagro Sala por las agresiones al gobernador jujeño, Gerardo Morales.



La legisladora resultó herida cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la sala donde se llevaba adelante el juicio y la policía lo evitó con empujones y corridas. En el momento de caos, fue detenido Martín Rodríguez, un dirigente de la agrupación política La Cámpora, que es presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham.



Minutos después de los incidentes, las fotos del momento en que la policía agrede a la Mendoza comenzaron a viralizarse por las redes sociales. "Estoy bien. De a poco voy reaccionando y empiezo a sentir un poco de dolor en el cuerpo", dijo en declaraciones a radio Splendid.





Tensión en el juicio a Milagro Sala en Jujuy: incidentes y heridos en la puerta de los Tribunales



"Lo único que queríamos era ingresar a la audiencia pública y nos impidieron el acceso", denunció la diputada. El momento de mayor tensión se generó cuando la cantidad de gente que esperaba en la puerta de los Tribunales para entrar sobrepasó la capacidad que tenía la sala. En ese momento hubo forcejeos y la policía terminó utilizando la fuerza para impedir el ingreso.





Mendoza aseguró que a Martín Rodríguez "se lo llevaron de los pelos" y que ella pidió que no detengan y dejen de tratarlo con violencia. "En ese momento me agarraron del cuello, me tiraron al piso y me patearon", expresó.



"Lo terrible en esta provincia es la impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad de (Gerardo) Morales", sostuvo, en referencia al gobernador jujeño. La diputada no pudo ingresar a los Tribunales ni a la Comisaría 1° de San Salvador de Jujuy, donde quedó detenido Rodríguez luego de los incidentes.



Comunicado de La Cámpora



La organización política a la que pertenece Mayra Mendoza repudió la agresión de la policía de la provincia de Jujuy y criticó al gobernador Gerardo Morales. Además, le pidieron al presidente Mauricio Macri que "acompañe el rechazo generalizado a estas políticas represivas".



El comunicado completo:



Expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión ordenada por el gobernador Gerardo Morales hacia diputados nacionales, legisladores, concejales y manifestantes que se acercaron a brindarle apoyo a Milagro Sala, detenida ilegalmente y llevada a juicio por una acusación del propio Morales.



La decisión arbitraria del gobernador provincial, de prohibir el ingreso a la audiencia oral y pública, mandando a su policía para impedir el paso de las personas que se encontraban en la puerta del Tribunal, derivó en una represión en la que fue golpeada la diputada nacional Mayra Mendoza, y golpeado y detenido el concejal de Hurlingham Martín Rodríguez, entre otros heridos.



Responsabilizamos por todo lo sucedido al gobernador Morales, y exigimos a Mauricio Macri que acompañe el rechazo generalizado a estas políticas represivas, tomando las medidas que tiendan a garantizar la liberación de Milagro Sala y el reestablecimiento de las garantías constitucionales en la provincia de Jujuy.