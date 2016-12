Boca recurrió al TAS para jugar la Sudamericana 2017

Miércoles, 21 de diciembre de 2016

La dirigencia de Boca exigió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo que se revea la clasificación al certamen continental





La Conmebol ya lo había hecho oficial: Independiente, Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia La Plata y Racing disputarían la Sudamericana 2017 como representantes argentinos por méritos deportivos en el semestre anterior (terminaron del sexto al undécimo puesto). Sin embargo, Boca exigió que se revea la clasificación ante el TAS (Tribunal Arbitral Deportivo).



Los dirigentes xeneizes elevaron el reclamo ante el ente, en claro desacuerdo con la Conmebol. La cúpula liderada por Daniel Angelici entiende que no fue justo el método de clasificación y por eso lucharán hasta las últimas consecuencias para que revean la decisión y así el equipo de Guillermo Barros Schelotto tenga chances de competir internacionalmente.





La noticia salió a la luz casi al mismo tiempo en que Conmebol hizo públicos los calendarios de la Libertadores y Sudamericana del año próximo. El máximo torneo continental tendrá inicio con la primera fase eliminatoria el lunes 23 de enero y contará con las finales el 22 y 29 de noviembre. El otro arrancará el 28 de febrero, con finales el 6 y 13 de diciembre.



En Boca luchan para que el equipo compita en la Sudamericana 2017 (NA)

Lo concreto es que en Boca, que marcha primero en el actual campeonato argentino, los puntos obtenidos a lo largo de 2016 deberían funcionar como trampolín para no quedarse afuera de la competencia internacional. Habrá que aguardar por el fallo del Tribunal, aunque por cuestión de tiempos parece difícil que le den lugar a su reclamo.



Cabe recordar que ante el cambio de calendarios de los certámenes regulados por al Conmebol, también había habido una disputa entre Independiente y Atlético Tucumán, quien finalmente se quedó con el cupo extra para la Libertadores. El sistema de clasificación ejecutado sobre la marcha es lo que Boca entiende que le da lugar para una revisión.



En su momento, Daniel Angelici había deslizado la posibilidad de armar un torneo paralelo, por fuera de la Conmebol. ¿Podrá dar marcha atrás?